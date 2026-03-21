«Ростелеком» опроверг информацию о «белых списках» для домашнего интернета

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Ростелеком» опроверг информацию в СМИ о введении «белых списков» для пользователей на домашнем интернете, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в субботу Telegram-канал Mash написал, что провайдеры домашнего интернета в Москве срочно внедряют систему «белых списков».
«В “Ростелекоме” опровергли сообщения о введении ограничений на домашний интернет», — сообщили там.
Сейчас в «белом списке» Минцифры России находятся более 120 сервисов, они доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них — соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.