«Ростелеком» опроверг информацию о «белых списках» для домашнего интернета

РИА Новости: «Ростелеком» опроверг данные о внедрении «белых списков» на Wi-Fi.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Ростелеком» опроверг информацию в СМИ о введении «белых списков» для пользователей на домашнем интернете, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее в субботу Telegram-канал Mash написал, что провайдеры домашнего интернета в Москве срочно внедряют систему «белых списков».

«В “Ростелекоме” опровергли сообщения о введении ограничений на домашний интернет», — сообщили там.

Сейчас в «белом списке» Минцифры России находятся более 120 сервисов, они доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них — соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.