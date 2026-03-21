Убийца рака: ученые Беларуси и Китая нашли метод борьбы с онкологией

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Белорусские и китайские ученые разработали метод, который позволяет бороться с онкологией на клеточном уровне, сообщила пресс-служба Национальной академии наук Беларуси.

Над совместным проектом работали специалисты Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси совместно с коллегами из Университета Дунхуа (Шанхай, Китай).

Речь идет о так называемой сонодинамической терапии — наночастицы вводятся в организм и накапливаются в раковых клетках. Затем, под воздействием ультразвука, они разрушают опухолевые клетки.

«Кроме того, оказалось, что такая терапия стимулирует иммунный ответ против злокачественного новообразования», — говорится в сообщении.

Опыты проводились на мышах с раком поджелудочной железы. Уточняется, что на 14-й день развитие опухоли у подопытных прекратилось.