Убийца рака: ученые Беларуси и Китая нашли метод борьбы с онкологией

Над совместным проектом работали специалисты Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси совместно с коллегами из Университета Дунхуа (Шанхай, Китай).
Речь идет о так называемой сонодинамической терапии — наночастицы вводятся в организм и накапливаются в раковых клетках. Затем, под воздействием ультразвука, они разрушают опухолевые клетки.
«Кроме того, оказалось, что такая терапия стимулирует иммунный ответ против злокачественного новообразования», — говорится в сообщении.
Опыты проводились на мышах с раком поджелудочной железы. Уточняется, что на 14-й день развитие опухоли у подопытных прекратилось.