Футзалистки «Норманочки» стали победительницами регулярного чемпионата

Сегодня определился соперник нижегородской «Норманочки» в полуфинальной серии чемпионата России по футзалу среди женщин. Им стала пензенская «Лагуна-УОР».
Это стало известно после того, как в петербургском дерби «Кристалл» и «Аврора» разошлись миром — 1:1. Благодаря этому исходу «Норманочка», уже завершившая свои выступления в регулярном чемпионате, стала недосягаемой для «Кристалла». Он в полуфинале сразится с той же «Авророй».
«Норманочка», ставшая первой, встретится с четвёртой командой регулярки «Лагуной-УОР».
Точные даты игр станут известны позднее.