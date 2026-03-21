Футзалистки «Норманочки» стали победительницами регулярного чемпионата

Соперником нижегородок в полуфинале станет «Лагуна-УОР».

Сегодня определился соперник нижегородской «Норманочки» в полуфинальной серии чемпионата России по футзалу среди женщин. Им стала пензенская «Лагуна-УОР».

Это стало известно после того, как в петербургском дерби «Кристалл» и «Аврора» разошлись миром — 1:1. Благодаря этому исходу «Норманочка», уже завершившая свои выступления в регулярном чемпионате, стала недосягаемой для «Кристалла». Он в полуфинале сразится с той же «Авророй».

«Норманочка», ставшая первой, встретится с четвёртой командой регулярки «Лагуной-УОР».

Точные даты игр станут известны позднее.