Власти рассказали, какие проекты получат гранты в рамках «Балтийского долголетия»

С 2025 года проект «Балтийское долголетие» стал частью национального проекта «Семья». На сегодняшний день объём финансирования составляет порядка 130 млн руб. Карту «Балтийского долголетия» оформили более 31 000 жителей области — женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. С начала 2026 года это сделали 508 человек. В 2025 году в Калининградской области в рамках программы реализовали 140 проектов. Максимальный размер субсидии — 1 млн рублей.