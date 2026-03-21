Полмиллиона детей одновременно исполнили кюй в школах и колледжах Казахстана

500 тысяч школьников одновременно исполнили известные народные кюи «Тепеңкөк», «Әлқисса» и «Ерке сылқым». В мероприятии приняли участие не только школьники, но и воспитанники дошкольных организаций, а также студенты колледжей.
«Акция направлена на сохранение национального культурного наследия, развитие эстетического вкуса и патриотических чувств у обучающихся, а также популяризацию игры на домбре», — заявили в Минпросвещения Казахстана.
В Мангистауской области участники исполняли кюи не только на домбре, но и на традиционных инструментах, включая жетыген, продемонстрировав богатство и глубину казахского музыкального наследия.
В Астане к акции присоединились сотрудники министерства просвещения, исполнив кюи вместе с детьми. Мероприятие было организовано в поддержку новой Конституции, сообщили в ведомстве.