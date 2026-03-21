Появились подробности страшного ДТП с бензовозом в Ростовской области

Как сообщает пресс-служба донской Госавтоинспекции, появились подробности страшного ДТП с бензовозом, загоревшегося 21 марта 2026 года на 34 км а/д «Ростов-Таганрог» и унёсшего жизни трёх человек. В результате аварии также пострадали четыре человека.
Уточняется, что 21 марта 2026 года в 11.50 мск на 34 км автодороги «Ростов-Таганрог» в районе хутора Пятихатки в Таганрог ехал бензовоз «Даф», гружённый топливом.
По предварительным данным, из-за технической неисправности переднего левого колеса, бензовоз выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с движущимися транспортными средствами «Ваз 2110», «Тойота Королла» «Тойота Прада» и «Фольцваген Поло».
После столкновения машин горючеее из бензовоза разлилось, а транспортные средства загорелись. В результате ДТП погибло три человека и четыре пострадало.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.