Появились подробности страшного ДТП с бензовозом в Ростовской области

Авария произошла 21 марта 2026 года в 11.50 мск на 34 км автодороги «Ростов-Таганрог» в районе хутора Пятихатки.

Как сообщает пресс-служба донской Госавтоинспекции, появились подробности страшного ДТП с бензовозом, загоревшегося 21 марта 2026 года на 34 км а/д «Ростов-Таганрог» и унёсшего жизни трёх человек. В результате аварии также пострадали четыре человека.

Уточняется, что 21 марта 2026 года в 11.50 мск на 34 км автодороги «Ростов-Таганрог» в районе хутора Пятихатки в Таганрог ехал бензовоз «Даф», гружённый топливом.

По предварительным данным, из-за технической неисправности переднего левого колеса, бензовоз выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с движущимися транспортными средствами «Ваз 2110», «Тойота Королла» «Тойота Прада» и «Фольцваген Поло».

После столкновения машин горючеее из бензовоза разлилось, а транспортные средства загорелись. В результате ДТП погибло три человека и четыре пострадало.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.