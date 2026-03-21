Памятник Горькому оделся в шарф «Торпедо» перед плей-офф Кубка Гагарина

Фирменный шарфик хоккейного клуба «Торпедо» перед стартом плей-офф Кубка Гагарина повязали на памятник Горькому, стоящий на одноимённой площади в центре Нижнего Новгорода.
Фото публикует на своих страницах в соцсетях мэр столицы ПФО Юрий Шалабаев. Он призывает нижегородцев болеть за родной клуб — матчи начинаются уже 23 марта. «Торпедо» вышло в плей-офф с шестого места в Западной конференции, соперником клуба в первом раунде стала череповецкая «Северсталь». Играют до четёрых побед.
Первый матч круга назначен уже на 23 марта в Череповце, второй — там же 25 марта. затем серия переедет в нижегородский Нагорный дворец спорта 27 и 29 марта. Если ни один из соперников не победит четырежды, матчи продолжат 31 марта в Череповце, 2 апреля в Нижнем, 4 апреля — вновь в Череповце.
Напомним, годом ранее «Торпедо» было первым клубом, выбывшим из плей-офф в первом круге, — нижегородцы уступили будущему обладателю Кубка Гагарина, ярославскому «Локомотиву». После этого менеджмент «Торпедо» отправил в отставку звёздного главного тренера Игоря Ларионова.
Ранее эксперты оценили шансы нижегородцев, ныне тренируемых Алексеем Исаковым, в первом раунде плей-офф, в том числе при соперничестве с «Северсталью».