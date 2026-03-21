В Нижнем Новгороде проложат трамвайные ветки до Щербинок и Новинок

В планах городских властей — построить трамвайные ветки в направлении «Мыза — Щербинки», Ольгино — Новинки и до ЖК «Окский берег». Общая длина новых линий составит почти 48 километров. Это позволит связать отдаленные районы с центром, а пассажиропоток, как ожидается, вырастет с 49 до 62 миллионов человек в год.