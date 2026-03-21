В Нижнем Новгороде проложат трамвайные ветки до Щербинок и Новинок

В Нижнем Новгороде планируют развивать трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области.
В планах городских властей — построить трамвайные ветки в направлении «Мыза — Щербинки», Ольгино — Новинки и до ЖК «Окский берег». Общая длина новых линий составит почти 48 километров. Это позволит связать отдаленные районы с центром, а пассажиропоток, как ожидается, вырастет с 49 до 62 миллионов человек в год.
Масштабное обновление трамвайной инфраструктуры ведется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2022 году. Оно охватывает всю трамвайную сеть города и включает реконструкцию путей, тяговых подстанций, депо и замену подвижного состава.
На сегодняшний день уже уложено 105,55 километра путей из запланированных 149,3 км. Из 15 тяговых подстанций привели в порядок шесть, сейчас ремонтируют депо на Народной. Также поставлено 147 новых трамваев «МиНиН», сборка которых локализована в Ворсме.
Основные работы по перекладке путей планируют завершить в текущем году. В 2026 году намерены закончить все работы по верхнему строению пути в нагорной и заречной частях города, за исключением разворотного кольца на проспекте Молодежном, которое перенесено на 2027 год из-за реконструкции депо.
Что касается сложных участков, работы на перекрестке Ванеева разобьют на несколько стадий, чтобы меньше мешать движению. Основной этап хотят провести в майские праздники. Улицу Чкалова у Канавинского универмага тоже взяли под особый контроль: там узкий проезд и высокая нагрузка от машин к торговым центрам. Депутаты обещают следить за ситуацией.
Напомним, свыше 12 млрд рублей направлено на обновление нижегородской трамвайной сети.