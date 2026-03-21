Под вечер в Омской области объявили сплошные облавы на автомобилистов

Вечером субботы, 21 марта 2026 года, в областной Госавтоинспекции объявили о проведении на территории региона «тематического» рейда «Трезвость».
«Наряды ДПС будут максимально ориентированы на профилактику правонарушений в части управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии», — подчеркивается в официальной публикации.
Обозначено, что предусмотрен формат сплошных проверок.
В правоохранительных органах напоминают, что установленное нарушение запрета на управление транспортом в состоянии опьянения влечет наказание в виде лишения прав на срок до 2 лет или же штраф в 45 тысяч рублей, если оно является повторным — решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Карается также отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.