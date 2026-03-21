В селе Донском на Ставрополье обновят территорию возле районной больницы

Благоустройство территории возле районной больницы пройдет при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в селе Донском Ставропольского края. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Люди давно обращали внимание на необходимость навести порядок на этом участке: здесь и больница, куда ежедневно приезжают жители со всего округа, и оживленная дорога, и остановка общественного транспорта. Мы услышали эти просьбы и вынесли вопрос на голосование. Благодаря нацпроекту создаем комфортное, безопасное и современное пространство, где будет удобно и пациентам, и медикам, и прохожим», — отметила глава Труновского округа Нина Аникеева.
На общественной территории сделают парковку, обустроят пешеходные дорожки по обеим сторонам улицы Солнечной от больницы до автостанции. Будут также установлены лавки, фонари и арт-объекты.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.