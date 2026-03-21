В ГАИ раскрыли причины ДТП с загоревшимся бензовозом в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости. Крупная авария на трассе в Ростовской области произошла из-за бензовоза, который из-за «неисправности колеса» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с четырьмя автомобилями, сообщает Госавтоинспекция региона.
В субботу днем на 34-м километре автодороги «Ростов — Таганрог» столкнулись бензовоз и четыре легковых автомобиля. Бензовоз загорелся. Погибли три человека, еще четверо пострадали.
«Бензовоз DAF, груженный топливом, двигаясь в направлении Таганрога, по предварительным данным, по причине технической неисправности переднего левого колеса, допустил выезд на полосу дороги для встречного движения, где произошло столкновение с движущимися транспортными средствами», — говорится в сообщении.
В результате ДТП произошел разлив топлива и возгорание автомобилей.