«Ахмат» победил «Ростов» в 22-м туре и поднялся на седьмое место в РПЛ

В субботу днем в стартовом поединке 22-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» на своем поле обыграл «Ростов» — 1:0 (1:0). В начале второго тайма футболиста хозяев Мирослава Богославаца с тяжелой травмой головы отправили с арены в больницу на скорой. После этой победы клуб из Грозного, набрав 30 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице.
В принципе, рядовая сегодняшняя встреча первенства страны вызывает интерес не совсем футбольными обстоятельствами. Наличие финансовых проблем в клубе из Ростова-на-Дону секретом перед рестартом сезона не являлось. Но перед игрой с «Ахматом» в соцсетях появилась информация о том, что ситуация еще сильнее обострилась: якобы деньги на поездку в Грозный еще нашлись, но вот на перелет на игру следующего тура в Нижнем Новгороде с «Пари НН» их «Ростову» может не хватить.
Фанаты команды настоятельно просят руководство клуба и региона объяснить реальное положение дел, однако пока официальных комментариев по данному поводу не было.
Отметим, что на футболистах коллектива Джонатана Альбы это пока внешне никак не сказывается. «Ростов» хоть и начал заключительную часть турнира с двух поражений (от «Краснодара» и московского «Динамо») и ничьей (против «Балтики»), но в каждом из трех поединков выглядел боевито и по игре вполне мог добиться гораздо большего.
Ну, а «Ахмат» по весне выглядит на редкость свежо и интересно: команда Станислава Черчесова, судя по всему, постарается занять как можно более высокое место в нынешнем сезоне и станет еще более грозной в силе в следующем.
Гости, в составе которых из-за дисквалификации и травм отсутствовали важные для них футболисты (прежде всего, защитник сборной России Виктор Мелехин, полузащитник Алексей Миронов и бразильский форвард Роналдо), тем не менее себе не изменили, применив с первых минут высокий прессинг. Плотную опеку со стороны оппонента игрокам хозяев никак преодолевать не удавалось, поэтому основные действия в дебюте развернулись в средине поля.
За половину тайма соперники получили лишь по одной возможности исполнить штрафные недалеко от ворот, исполнение которых, правда, качественным не получилось.
Но постепенно «Ахмат» взял мяч под свой контроль (очень активными были вызванные в национальную команду Леча Садулаев и Георгий Мелкадзе), а очередной заработанный стандарт стал результативным. После подачи Максима Саморода углового с левого фланга Эгаш Касинтура опередил всех и метров с семи головой точно пробил в правый от голкипера угол — 1:0, 33-я минута. Это шестой гол легионера из Анголы в нынешнем первенстве.
В начале второй половины тяжелейшую травму получил защитник хозяев Мирослав Богославац (ростовчанин Андрей Лангович случайно попал сербу коленом в голову), которого сразу отправили со стадиона в больницу на скорой.
Вскоре гости вполне могли сравнять счет: на 52-й минуте Егор Голенков буквально с нескольких метров пробил головой, но Вадим Ульянов сумел чудом спасти свою команду. Минут через десять Голенков («Ростов» явно перехватил инициативу) выстрелил уже с правого угла вратарской, снова угодив в голкипера.
Грозненцы после серии замен снова стали чаще владеть мячом, отодвинув игру от своей штрафной. Однако на 87-й минуте «Ростов» едва не спас игру: Кирилл Щетинин со штрафного попал в штангу метров с 23, а при добивании Лангович отправил головой мяч над перекладиной. В уже добавленное судьей время иранец Мохаммад Мохеби при выходе один на один не сумел обработать мяч, а пришедший на подачу углового голкипер «Ростова» Руслан Ятимов попал во вратаря хозяев.
В общем, «Ахмату» удалось довести поединок до важной виктории. Клуб из столицы Чечни набирает 30 очков и поднимается на седьмое место в РПЛ, опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям. «Ростов» (22 балла) остался на одиннадцатой позиции, совсем рядом с зоной стыковых матчей.