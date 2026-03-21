«Ахмат» победил «Ростов» в 22-м туре и поднялся на седьмое место в РПЛ

В принципе, рядовая сегодняшняя встреча первенства страны вызывает интерес не совсем футбольными обстоятельствами. Наличие финансовых проблем в клубе из Ростова-на-Дону секретом перед рестартом сезона не являлось. Но перед игрой с «Ахматом» в соцсетях появилась информация о том, что ситуация еще сильнее обострилась: якобы деньги на поездку в Грозный еще нашлись, но вот на перелет на игру следующего тура в Нижнем Новгороде с «Пари НН» их «Ростову» может не хватить.