Супруги из Воронежа арестованы по обвинению в поджогах станций операторов связи

Ленинский райсуд Воронежа заключил под стражу до 18 мая супружескую пару по подозрению в поджогах и попытках поджога базовых станций мобильных операторов.
В пресс-службе суда пояснили, что обвиняемые в терактах покушались 18 и 19 марта на имущество всех операторов из так называемой большой четверки.
По версии следствия, 18 марта они подожгли в Ленинском районе Воронежа оборудование, принадлежащее двум компаниям. У одной из них ущерб составил миллион рублей, у второй — 419,4 тысячи рублей. В тот же день они пытались поджечь базовую станцию в Левобережном районе: ущерб двум другим операторам оценен в 1,3 миллиона рублей для каждого.
Кроме того, 19 марта около часа ночи они подожгли оборудование в Рамонском районе за городом. Здесь ущерб составил 228,6 тысячи рублей. С учетом поджога в Ленинском районе эта компании понесла потери на сумму 1,6 миллиона рублей.