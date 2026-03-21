Тёртый пирог с вишней: идеальный рецепт хрустящей сказки с кислинкой

Замороженную вишню без косточек предварительно разморозить и измельчить в блендере. Не в пюре, а так, чтобы вишня оставалась маленькими кусочками. Сахар и крахмал смешать. Переложить вишню в сковороду или сотейник, добавить сахар, перемешать. Поставить на средний огонь, довести до кипения и варить ещё минуту, чтобы масса немного загустела. Снять с огня и дать вишнёвой начинке полностью остыть. В миску просеять муку, добавить разрыхлитель, сахар, соль, ванильный сахар, перемешать венчиком. В муку натереть на крупной тёрке холодное сливочное масло (обмакивая масло в муку). Затем руками растереть всё в мелкую крошку. В масляно-мучной крошке сделать углубление, добавить сметану, яйца и быстро замесить мягкое песочное тесто. Тесто разделить на две неравные части, завернуть в плёнку. Меньшую часть теста отправить в морозилку, большую часть теста — в холодильник, примерно на 30 минут. Большую часть теста раскатать на пергаменте в тонкий пласт, толщиной примерно 0,3 см (размером 35×26 см). Перенести тесто вместе с бумагой на противень, наколоть тесто вилкой. На тесто равномерно распределить вишнёвую начинку. Сверху на начинку натереть вторую часть теста на крупной терке, равномерно распределяя по поверхности. По желанию посыпать миндальными лепестками. Выпекать тёртый пирог с вишней в духовке, заранее разогретой до 190 градусов, примерно 30−40 минут, до золотистого цвета. Время выпекания может отличаться, ориентируйтесь на свою духовку. Готовому пирогу дать остыть и тёплым нарезать на кусочки.