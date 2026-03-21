В Пензенской области стали чаще посещать мероприятия по Пушкинской карте

Более 38 тысяч держателей Пушкинской карты в Пензенской области посетили театры, музеи, кинозалы и другие учреждения культуры в январе 2026 года, что на 4,6 тыс. больше аналогичного показателя прошлого года, сообщили в министерстве культуры и туризма региона. Программа «Пушкинская карта» реализуется по нацпроекту «Семья».
Итоги реализации программы стали темой рабочего совещания первого заместителя председателя правительства региона Олега Ягова с представителями профильных министерств и руководителями сфер культуры и образования муниципалитетов. В качестве успешного примера внедрения «Пушкинской карты» министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков отметил работу Центра культурного развития «Дом офицеров».
«Наша задача — превратить информацию в действие, предложив подросткам действительно интересные инструменты», — поделилась опытом директор центра Татьяна Юрина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.