В Пензенской области стали чаще посещать мероприятия по Пушкинской карте

Более 38 тысяч держателей Пушкинской карты в Пензенской области посетили театры, музеи, кинозалы и другие учреждения культуры в январе 2026 года, что на 4,6 тыс. больше аналогичного показателя прошлого года, сообщили в министерстве культуры и туризма региона. Программа «Пушкинская карта» реализуется по нацпроекту «Семья».