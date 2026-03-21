Нижегородская судоходная компания стала лучшей в РФ

Нижегородская компания-организатор скоростных пассажирских перевозок признана лидером отрасли в этой сфере в конкурсе от Федерального агентства морского и речного транспорта.
Об этом сообщает правительство Нижегородской области.
«Вололёт» стал лучшим в номинации по организации регулярных пассажирских перевозок. Возрождать скоростной пассажирский флот в регионе начали в 2019 году, сейчас такие перевозки очень популярны. В навигацию 2025 года именно скоростные суда перевезли почти 121 тысячу человек.
Сегодня по рекам области ходят два судна на подволнх крыльях «Метеор 120Р», пять «Валдаев» на воздушной подушке и два судна на воздушной подушке «Спутник».
