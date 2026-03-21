Нижегородская судоходная компания стала лучшей в РФ

«Вололёт» стал лучшим в номинации по организации регулярных пассажирских перевозок. Возрождать скоростной пассажирский флот в регионе начали в 2019 году, сейчас такие перевозки очень популярны. В навигацию 2025 года именно скоростные суда перевезли почти 121 тысячу человек.