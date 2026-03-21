Красноярские госавтоинспекторы рассказали о причинах самых страшных аварий

Почему происходят ДТП с человеческими жертвами в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

Красноярские госавтоинспекторы рассказали о причинах самых страшных аварий. Нетрудно догадаться, что виновниками ДТП с человеческими жертвами чаще всего становятся пьяные водители.

Статистика это подтверждает: в 2025 году на территории Красноярского края по вине нетрезвых водителей произошло 306 дорожно-транспортных происшествий, в которых 101 человек погиб и 354 пострадали.

А вот данные за два месяца нынешнего года: любители пьяной езды допустили 11 ДТП, в них погиб 1 человек и 16 получили травмы. В ходе рейдов и проверок дорожные полицейские поймали 2459 пьяных водителей. 178 из них — рецидивисты, их не пугает наказание.

За управление в состоянии алкогольного опьянения грозит не только штраф в размере 45 тысяч рублей, но и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А за повторное управление в пьяном виде — уголовная ответственность.