Пожар случился в торговом центре под Минском

В торговом центре в Минском районе случился пожар.

Источник: Комсомольская правда

Пожар случился в торговом центре под Минском. Подробности сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 21 марта 2026 года система передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» проинформировала о задымлении в торговом центре, расположенном в деревне Боровая в Минском районе. Спасатели, приехав на место, установили, что загорелось имущество на площади четыре квадратных метра в торговом павильоне.

Система автоматического пожаротушения ликвидировала огонь. Никто не пострадал. Рассматриваемая версия случившегося — короткое замыкание электропроводки удлинителя.

Ранее под Молодечно милиция обнаружила подпольный завод.

Тем временем белоруска обратилась в прокуратуру из-за отключения электроэнергии — вот почему.

Также Белгидромет сказал, ждать ли экстремальную жару в Беларуси летом 2026 года.