В 12,5% проб воды в Новосибирской области нашли превышение нормативов

Роспотребнадзор по Новосибирской области провел проверки качества питьевой воды. Незначительное превышение нормативов зафиксировано в 12,5% проб. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Новосибирской области.
С января по март 2026 года специалисты обследовали восемь предприятий водоснабжения. Отобрано 962 пробы по микробиологии и 171 — по вирусологии.
Нарушения выявили в основном по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
Перед весенним паводком усилен контроль за системами водоснабжения, технологией очистки и обеззараживания.