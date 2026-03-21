Суд продлил арест фигурантам дела о хищении на пермском заводе

В Перми суд принял решение оставить под стражей троих обвиняемых по делу о крупном мошенничестве на заводе «Машиностроитель». Срок их содержания в СИЗО продлен еще на два месяца — до 21 мая. Один из фигурантов, топ-менеджер предприятия, продолжит находиться под домашним арестом. Об этом пишет «Эхо. Перми». Домашний арест Сергея Мезенцева также продлен до 21 мая. В изоляторе останутся Андрей Рожков, Дмитрий Зайцев и Виталий Волчек. По версии следствия, в 2022 году завод получил около одного миллиарда рублей от Министерства обороны на модернизацию производства. Как считают правоохранительные органы, после этого представители предприятия вступили в сговор с владельцем компании «Стантроникс». Следствие утверждает, что условия тендера были составлены таким образом, чтобы победителем стала именно эта фирма. В результате с ней заключили восемь государственных контрактов на сумму 877 млн рублей. Часть этих средств — около 100 млн рублей — была похищена и выведена через предпринимателя. Компания «Стантроникс», по открытым данным, занимается производством специализированного оборудования. Существенный рост ее доходов начался в 2023 году: выручка увеличилась до сотен миллионов рублей, а в 2024 году показатели продолжили расти.