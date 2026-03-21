Несанкционированный полет зафиксирован над озером в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Златоустовская транспортная прокуратура проводит проверку по факту несанкционированного полета воздушного судна в районе озера Тургояк», — подтвердили в Уральской транспортной прокуратуре.
По предварительным данным, разрешение на использование воздушного пространства не выдавалось.
Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.