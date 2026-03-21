Под Воронежем мать обвиняют во взятке за зачисление дочери в учебное заведение

В Острогожский районный суд Воронежской области поступило уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий). Об этом 20 марта рассказали в суде.
По версии следствия, летом 2024 года обвиняемая, являясь матерью абитуриентки одного из учебных заведений города Острогожска, передала члену приемной комиссии взятку в размере 40 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за зачисление дочери вне конкурса, минуя установленные правила приема, на специальность очной формы обучения за счет средств бюджета Воронежской области.
За данное противоправное деяние законом предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет. Дело принято к производству суда.