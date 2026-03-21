«Билайн» не получал распоряжения о введении «белого списка» для интернета

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Билайн» не получал распоряжения о введении «белого списка» для своих пользователей на домашнем интернете, услуги оказываются в обычном режиме, заявили РИА Новости в компании.
Ранее в субботу Telegram-канал Mash написал, что провайдеры домашнего интернета в Москве срочно внедряют систему «белых списков».
«Мы не располагаем информацией о подобных распоряжениях. Услуги домашнего интернета оказываются в обычном режиме и в полном объеме», — сообщили в «Билайне».
«Ростелеком» так же опроверг РИА Новости информацию о введении «белых списков» для пользователей на домашнем интернете.
Сейчас в «белом списке» Минцифры РФ находятся более 120 сервисов, они доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них — соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.