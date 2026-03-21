В Калининграде мужчина обнаружил мумифицированное тело соседа, который скончался в прошлом году

ЧП произошло 19 марта на ул. Миклухо-Маклая. Калининградец приехал к себе в квартиру в двухэтажном доме, где постоянно не проживает. Мужчина почувствовал странный запах и пошёл к соседу. На стук в дверь никто не открывал. Калининградец вызвал сотрудников МЧС, те вскрыли квартиру и обнаружили мумифицированное тело хозяина. Известно, что мужчина вёл затворнический образ жизни, почти не выходил из дома.