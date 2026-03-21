Мода называть детей древнерусскими именами набирает обороты в России

Родители в России все чаще выбирают для своих детей древнерусские имена, которые зачастую звучат непривычно. Это уже многолетний тренд, который становится частью нашей современной культуры, пишет 360.ru.
Самое популярное имя для мальчика сейчас в России — Митрофан, а девочек часто называют Прасковьей. Также родители выбирают такие имена как Аникей, Милолика, Велеслав и другие. Например, одна молодая мама в беседе с изданием рассказала: еще во время беременности для своей дочери она выбрала имя Евсевия, которое запало ей в душу.
Если 20 лет назад чаще всего детям давали имена Настя, Катя или Саша, то сейчас мода на Луку, Елисея, Ярослава и Матфея. Как объяснил фольклорист Кирилл Богомолов, такие имена нужно рассматривать как сложный культурный код с особым сакральным смыслом.
В Нижегородской области также сохраняется мода на старинные имена для детей. Самые популярные имена в регионе — Михаил и София.