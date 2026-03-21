В Татарстане сохраняется благополучная ситуация по особо опасным заболеваниям животных

В России продолжают регистрироваться очаги особо опасных инфекций среди животных, особенно крупного рогатого скота. Причиной распространения специалисты называют несанкционированное перемещение скота, кормов и продукции. В Чувашии с марта введен карантин, ограничивающий ввоз и вывоз.
В Татарстане ветеринары вместе с Россельхознадзором и ГИБДД организовали дежурства на полицейских постах трасс М-7 «Волга» и Москва-Уфа, а также рейдовые проверки. Попыток ввоза из неблагополучных регионов не зафиксировано.
Республика пока остается благополучной по инфекциям. Перемещение животных разрешено только при наличии ветеринарных документов.