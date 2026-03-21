Вдохновляемся кулинарной магией в самом центре Биробиджана: фоторепортаж

В самом центре Биробиджана есть необычная кухня. Тут пахнет не просто едой, а чудесами и взрослой жизнью. Местные повара не боятся экспериментов, а плита для них — лучший друг. Добро пожаловать в проект «Кухня без границ»! (0+).
Сначала — инструктаж. И вот он, звездный час! На плиту ставится двуручная сковородка. По кухне плывет умопомрачительный запах. Ребята завороженно следят, как жидкая смесь превращается в нечто упругое и румяное. Еще минута — и на тарелках красуются золотистые кусочки омлета. Глаза у поваров горят. Еще бы, такое чудо сотворили своими руками! Трапеза завершилась дружеским чаепитием.
Проект придумали в Комплексном центре соцобслуживания ЕАО. В прошлом году здесь появилась специальная техника для людей с особенностями.
Давайте заглянем и мы на эту кухню! Как всё получилось — в нашем фоторепортаже.