1,8 млрд рублей направят на адресную поддержку нижегородцев в 2026 году

На социальную поддержку жителей Нижнего Новгорода в 2026 году направят 1,8 миллиарда рублей. Об этом было сказано на заседании постоянной комиссии городской Думы по социальной политике.
Деньги из городского бюджета пойдут на несколько направлений программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан Нижнего Новгорода». В первую очередь на питание для малышей до трех лет через молочную кухню. Также поддержат центры военно-патриотического воспитания и помогут отдельным категориям граждан, в том числе участникам СВО и их семьям. Часть средств выделят на подготовку загородных лагерей к лету.
На заседании профильной комиссии депутаты также обсудили работу с неблагополучными семьями. В прошлом году в ходе межведомственных рейдов различную помощь получили почти две тысячи семей. Детям и родителям оказывали консультативную, психологическую, медицинскую и материальную поддержку. Более 200 несовершеннолетних были сняты с межведомственного контроля благодаря институту наставничества — сейчас в городе 459 наставников опекают 484 подростков.
Еще одной темой заседания стали итоги детского отдыха. В прошлом году увеличилось количество лагерей и число отдыхающих в них детей. В летний период работали 207 лагерей с дневным пребыванием и 33 лагеря труда и отдыха, которые приняли более 18 тысяч ребят. Также выросла популярность проекта «Дворовая практика»: в прошлом году в нем участвовали почти десять тысяч детей на 62 площадках.
Депутаты заслушали отчет и об успехах школьников на олимпиадах. В этом учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады участвовали более 144 тысяч детей — это на 12 тысяч больше, чем годом ранее. В финале двое нижегородцев стали победителями, еще 12 призерами. Председатель городской Думы Евгений Чинцов отметил, что такие результаты позволяют находить и поддерживать одаренных детей, которые в будущем могут внести вклад в развитие науки, культуры и спорта.
В завершение заседания депутаты ознакомились с работой библиотеки имени Макаренко в Автозаводском районе. Учреждение, которое посещают 4100 читателей, ежегодно проводит более 350 мероприятий, многие из которых проходят на общественных пространствах, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды».
