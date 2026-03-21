Экспертиза отклонила проект очистных сооружений в Прибрежном

Экспертиза отклонила проект очистных сооружений в микрорайоне Прибрежном в Калининграде. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
Заказчиком строительства очистных сооружений в районе улицы Воскресеньской является «Водоканал». Документацию готовила компания «Асгард». Отрицательное заключение выдала «Главгосэкспертиза».
С компанией «Асгард» заключали контракт на 48,6 миллиона рублей. По условиям договора, подрядчик должен провести сбор данных для архитектурно-строительного проектирования, организовать инженерные изыскания, провести археологическое исследование, подготовить проектную и рабочую документацию.
В 2019 году власти уже заказывали проект для реконструкции очистных сооружений в Прибрежном. Подрядчик должен был провести инженерные изыскания и полное обследование объекта. По проекту нужно предусмотреть системы электроснабжения и связи, водоснабжения, водоотведения, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха, а также проведение мероприятий по охране окружающей среды и пожарной безопасности.
Победителем торгов тогда признали компанию «Инжкомпроект». Организация согласилась выполнить работы за 7,8 миллиона рублей. В конце 2020 года договор расторгли.
Отметим, что в микрорайоне Прибрежном находятся ещё старые немецкие очистные сооружения. Продукты жизнедеятельности копятся в отстойниках, проходят естественную камышовую очистку и попадают в Балтику. Региональные власти не раз говорили о необходимости строить современный объект. В 2016 году стоимость оценивали в порядка 400 миллионов рублей. Однако средств на реализацию проекта не находили.