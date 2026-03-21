Тува присоединится к акции «10 000 шагов к жизни»

Жители Тувы смогут принять участие в акции «10 000 шагов к жизни», организованной в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
В регионе акция пройдет 5 апреля, она приурочена ко Всемирному дню здоровья. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте события. Присоединившихся ждет пешее восхождение на гору Догээ. По итогам мероприятия все зарегистрированные участники получат именные сертификаты.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.