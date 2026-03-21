В Северной Осетии выберут лучших работников культуры

Прием заявок для участия в конкурсе на звание лучших работников и учреждений культуры стартовал в Северной Осетии. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры республики.
Подать заявку можно до 30 марта. Документы принимает региональный минкульт. Участниками конкурса могут стать работники культуры муниципальных учреждений региона, а также сельские учреждения культуры. Лучшие специалисты получат денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, а лучшие учреждения — по 100 тысяч рублей. Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.