В Северной Осетии выберут лучших работников культуры

Подать заявку можно до 30 марта. Документы принимает региональный минкульт. Участниками конкурса могут стать работники культуры муниципальных учреждений региона, а также сельские учреждения культуры. Лучшие специалисты получат денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, а лучшие учреждения — по 100 тысяч рублей. Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.