Красноярские спасатели продолжают пилить и рушить лед на водохранилище

Красноярские спасатели продолжают пилить и рушить лед. Работа идет на Красноярском водохранилище — там готовятся к сезону, когда из-за высоких температур ледовое покрытие станет совсем хрупким, а выезд на него на автомобиле превратится в безумный риск.
В КГКУ «Спасатель» рассказали, что накануне специалисты работали в заливе Шумиха, это популярное место отдыха экстремалов и подледной рыбалки.
— Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда сделали пропилы льда длиной 70 метров и шириной 60 сантиметров. Вместе с представителями местной администрации были установлены предупредительные знаки и заграждения, — рассказал представитель организации.
Напомним один из последних случаев: 7 февраля этого года 70-летний мужчина на грузовике выехал на замерзший водоем вне переправы и пошел ко дну. Подняли его с глубины 65 метров только через 20 дней.