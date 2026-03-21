«На 14-й день развитие опухоли прекратилось». Белорусские и китайские ученые нашли новый метод борьбы с раком

Новый метод борьбы с раком нашли белорусские и китайские ученые. Подробности сообщили в Национальной академии наук.
Специалисты Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси вместе со своими китайскими коллегами из Университета Дунхуа (Шанхай) смогли успешно завершить совместный проект. Он был посвящен разработке и тестированию полимерных наночастиц для так называемой сонодинамической терапии рака.
«Созданные наночастицы оказались способны при введении в организм мышей избирательно накапливаться в опухолевых клетках», — заметили в НАН Беларуси.
И пояснили, что при воздействии ультразвука на опухоль наночастицы разрушают раковые клетки. Также выяснилось, что подобная терапия стимулирует иммунный ответ против злокачественного новообразования.
Ученые проводили опыты на мышах, у которых был рак поджелудочной железы. На 14-й день развитие опухоли прекратилось.
Тем временем белорусский онколог сказал о достаточно дешевых препаратах для лечения рака.
Ранее белорусский ученый назвала главное отличие женского мозга от мужского.
Кроме того, Белгидромет сказал, ждать ли экстремальную жару в Беларуси летом 2026 года.
А еще власти Минска сказали, в какой поликлинике круглосуточно работает аппарат МРТ.