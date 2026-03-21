Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«На 14-й день развитие опухоли прекратилось». Белорусские и китайские ученые нашли новый метод борьбы с раком

Источник: Комсомольская правда

Новый метод борьбы с раком нашли белорусские и китайские ученые. Подробности сообщили в Национальной академии наук.

Специалисты Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси вместе со своими китайскими коллегами из Университета Дунхуа (Шанхай) смогли успешно завершить совместный проект. Он был посвящен разработке и тестированию полимерных наночастиц для так называемой сонодинамической терапии рака.

«Созданные наночастицы оказались способны при введении в организм мышей избирательно накапливаться в опухолевых клетках», — заметили в НАН Беларуси.

И пояснили, что при воздействии ультразвука на опухоль наночастицы разрушают раковые клетки. Также выяснилось, что подобная терапия стимулирует иммунный ответ против злокачественного новообразования.

Ученые проводили опыты на мышах, у которых был рак поджелудочной железы. На 14-й день развитие опухоли прекратилось.

