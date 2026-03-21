Более десяти авиарейсов отменили и задержали в Волгограде

В Волгограде 21 марта резко изменилось расписание полетов. Из-за попытки атаки беспилотниками южных и центральных регионов России, сразу 11 авиарейсов были отменены или задержаны, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Пассажирам пришлось столкнуться с неожиданными изменениями. Например, рейс авиакомпании «Победа» из Москвы, который должен был прилететь в 13:05, теперь ожидается только к 17:05. Еще один московский рейс от S7 Airlines перенесли с 14:40 на 16:25. А самолет «Победы» из столицы, запланированный на 16:15, прилетит глубокой ночью — к 1:35 следующего дня.
Изменения коснулись и рейсов в Санкт-Петербург. Самолет «Победы» из северной столицы прибудет в Волгоград на полчаса позже — к 18:05. Естественно, все эти задержки повлияли и на обратные вылеты.