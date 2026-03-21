В Олекминский район Якутии привезли 10 краснокнижных бизонов

Из-за охоты и разрушения среды обитания вид оказался под угрозой исчезновения в своем первоначальном ареале.

Источник: Национальные проекты России

Десять молодых лесных бизонов были доставлены в пункт мониторинга и охраны редких видов животных «Намана» в Олекминском районе Якутии. Сохранение биологического разнообразия входит в задачи нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации главы и правительства республики.

Лесной бизон включен в Международную красную книгу. Из-за охоты и разрушения среды обитания вид оказался под угрозой исчезновения в своем первоначальном ареале. Партии бизонов были привезены в Якутию из Канады для расширения ареала распространения животных, дальнейшего сохранения и размножения популяции. Всего с 2006 года в регион доставили 120 животных несколькими партиями.

Последние 10 бизонов поступили в Олекминский район из питомника «Буотама» в Хангаласском районе. Подготовка к транспортировке заняла около полутора месяцев. За это время телят отобрали и отделили от основного стада, провели месячный карантин и обязательные ветеринарно-диагностические процедуры перед отправкой. На протяжении всего маршрута за самочувствием и рационом животных следили специалисты.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

