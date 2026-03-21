Росстандарт впервые за четверть века принял новый ГОСТ на бритвы

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Росстандарт впервые за 25 лет принял новый ГОСТ на бритвы, требования вступят в силу в мае, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.

Требования распространяются на системы, предназначенные для влажного бритья, а также их комплектующие: рукоятки, сменные блоки (кассеты или головки), сами лезвия и вспомогательные аксессуары, облегчающие использование.

Согласно новым правилам, изделия должны обладать эргономичной формой, обеспечивать надежный хват и точное следование направлению движения руки.

Также конструкция должна обеспечивать надежную фиксацию кассеты и взаимозаменяемость одноименных элементов одного производителя. Помимо этого, угол установки лезвия должен составлять от 15 до 35 градусов.

Фиксирующие устройства должны работать безотказно, а торцы заточенных кромок не должны выступать за габариты кассеты.