В Краснодарском крае утвердили правила для народных целителей

Занятия народной медициной на территории Краснодарского края будут осуществляться только при наличии официального разрешения. Соответствующий приказ подписала первый заместитель министра здравоохранения региона Ирина Вязовская.
Теперь для того, чтобы официально оказывать услуги в области народной медицины, специалистам потребуется пройти процедуру получения разрешения от краевого министерства здравоохранения. Решение будет приниматься на основании заключения специальной комиссии, в которую вошли представители ведомства.
«Разрешение предоставляется сроком на пять лет и дает право на занятие народной медициной на территории Краснодарского края», — говорится в документе.
Для получения заветного разрешения кандидат должен соответствовать ряду критериев. В частности, он должен быть гражданином РФ, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Кроме того, обязательным условием является наличие документа, подтверждающего среднее или высшее медицинское образование, послевузовское или дополнительное профессиональное образование.
Среди других требований к претендентам — обязательство не использовать свои знания и умения во вред здоровью пациентов, вести журнал учета обращений и предоставляемых услуг.
Приказ также устанавливает ряд ограничений. Народным целителям запрещено проводить массовые сеансы, в том числе с использованием средств массовой информации.
Основанием для отказа в выдаче разрешения может стать информация о том, что заявитель своими действиями причинил вред жизни или здоровью человека, что подтверждено решением суда.
Информация о лицах, получивших официальное разрешение на занятие народной медициной, будет публиковаться на официальном сайте министерства здравоохранения Краснодарского края. Приказ действует до 1 сентября 2031 года.