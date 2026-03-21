В Иркутской области пройдет региональный этап конкурса «АгроНТРИ»

Региональный этап международного конкурса «АгроНТРИ», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», пройдет в Иркутском государственном аграрном университете (ИрГАУ), сообщили в министерстве сельского хозяйства Приангарья.
К участию приглашают школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования, расположенных в сельской местности и малых городах. Состязания проходят в четыре этапа. Они состоят из всероссийского заочного, регионального и финального этапов, а также международного суперфинала. Все участники конкурса получат сертификаты. Победителям финала же вручат дипломы и памятные подарки, а также предоставят возможность отбора в программу «Инношкольник» в Международном детском центре «Артек».
На базе ИрГАУ региональный этап конкурса пройдет по пяти номинациям: «АгроКосмос», «АгроМетео», «АгроСмарт», «АгроВет» и «АгроРоверы». Выпускники школ в зависимости от достигнутых результатов могут получить вуз дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в этот вуз.
Регистрация участников открыта на официальном сайте конкурса до 30 марта. Всероссийский заочный этап пройдет с 1 по 20 апреля, региональные соревнования запланированы на май-июнь, финал — на август-сентябрь. Международный суперфинал состоится в октябре-ноябре в Москве.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.