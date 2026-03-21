На территории Кабардино-Балкарии стартовала весенняя посевная кампания

Весенняя посевная кампания стартовала в Кабардино-Балкарии. В республике проводят мелиорацию земель при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Специалисты уже начали сеять ранние яровые культуры. В шести районах республики яровым ячменем уже засадили первую тысячу гектаров. Начало посевной кампании соответствует прошлогодним и агротехническим срокам.
Согласно планам, в этом году яровые культуры в целом будут занимать более 214 тыс. га земли. Также набирает темпы подкорма озимых, работы проведены на площади 13 тыс. га. Всего такие сельхозкультуры занимают свыше 61 тыс. га земли.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.