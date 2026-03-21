Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бийске выберут лучшую выездную бригаду скорой медицинской помощи

Источник: Национальные проекты России

Бригады скорой помощи Бийского медицинского округа Алтайского края соревнуются за кубок победителя конкурса «Лучшая выездная бригада скорой медицинской помощи», сообщили в региональном минздраве. В муниципалитете проходят отборочные соревнования в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Конкурс проводится уже шестой год подряд. Вначале это были внутренние испытания, но в последние три года они изменили свой статус и стали межрайонными. На днях за выход в финал боролись медики подстанции «Приобская». Три бригады уже показали свое мастерство. Впереди — еще три отборочных тура.

«Когда бригады выходят на испытания, они выходят как на настоящий вызов. Нашим участникам мы предлагаем ситуации из реальной жизни — все, с чем ежедневно сталкиваются сотрудники скорой помощи», — поделился главный фельдшер станции скорой медицинской помощи Бийска Максим Максимкин.

Финалистами уже стали фельдшеры Виктория Смирнова и Димитрий Фефелов. Им предстоит побороться за звание лучших с представителями других станций скорой медпомощи в июне, в преддверии Дня медицинского работника, когда состоится финал конкурса.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.