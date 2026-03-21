11-летняя «девочка-маугли» в Башкирии за всю жизнь ни разу не была в школе

В деревне Вавилово Уфимского района Башкирии обнаружили «девочку-маугли», сообщает «Честно говоря». За 11 лет она ни разу не была в школе и не имеет даже свидетельства о рождении.
В семье, где воспитывается девочка, всего девять детей. Соседи рассказывают, что с теми, кто постарше, местные школьники даже боятся ездить в автобусе. Все дети в семье совершенно не воспитанные — они оскорбляют, плюются, могут ударить и с ранних лет употребляют алкоголь.
По словам местных жителей, мать детьми не занимается, отец с ними вообще не живет.
У семьи есть небольшой дом и нет постоянного дохода. Известно, что изредка им помогают волонтеры.