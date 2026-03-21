Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капитальный ремонт пройдет в 18 школах Кирова

Все работы планируют завершить к августу.

Источник: Национальные проекты России

Ремонтные работы по нацпроекту «Молодёжь и дети» будут организованы в 18 школах города Кирова. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

В 14 учебных заведениях капитальный ремонт уже ведется. Специалисты занимаются заменой оконных блоков, обновлением кровли, полов, фасадов, помещений.

«Заключены муниципальные контракты на капремонт всех 18 школ. Большая часть средств — более 500 млн рублей — направлены на приведение в порядок самих зданий, оставшиеся финансы направлены на приобретение средств обучения и воспитания», — прокомментировали в департаменте.

В городском ведомстве отметили, что места проведения работ изолированы, в некоторых случаях часть классов ненадолго переведут на дистанционное обучение. Все работы планируют завершить к августу.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.