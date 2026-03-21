Капитальный ремонт пройдет в 18 школах Кирова

Ремонтные работы по нацпроекту «Молодёжь и дети» будут организованы в 18 школах города Кирова. Об этом сообщили в городском департаменте образования.
В 14 учебных заведениях капитальный ремонт уже ведется. Специалисты занимаются заменой оконных блоков, обновлением кровли, полов, фасадов, помещений.
«Заключены муниципальные контракты на капремонт всех 18 школ. Большая часть средств — более 500 млн рублей — направлены на приведение в порядок самих зданий, оставшиеся финансы направлены на приобретение средств обучения и воспитания», — прокомментировали в департаменте.
В городском ведомстве отметили, что места проведения работ изолированы, в некоторых случаях часть классов ненадолго переведут на дистанционное обучение. Все работы планируют завершить к августу.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.