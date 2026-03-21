Саратов и Петровск включили в федеральный туристический маршрут

Города Саратов и Петровск стали частью федерального туристического маршрута «От нижегородских святынь до саратовских широт», сообщили в Министерстве культуры Саратовской области. Информация об этом опубликована на портале «Путешествуем.рф», созданном по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».
Пятидневный маршрут охватывает четыре региона — Нижегородскую, Пензенскую, Саратовскую области и Мордовию. Путешествие стартует на территории Нижегородской области — в городе Арзамасе и селе Дивеево, затем пройдет в Мордовии — по городам Саранску и Рузаевке, доберется до Пензы и завершится в Саратовской области — в городах Петровске и Саратове.
На портале «Путешествуем.рф» доступны подробные рекомендации о размещении, питании и интересных местах. Например, в Петровске гостей ждут уникальные достопримечательности: железный пешеходный мост через реку Медведицу и музейный комплекс имени Панфилова. А в Саратове программа включает в себя посещение Музейной площади со Свято-Троицким собором, площади имени Чернышевского и музея имени Радищева.
«Мы видим реальный рост интереса к Саратовской области благодаря нацпроекту. Новые маршруты привлекают тысячи туристов, открывая уникальное сочетание истории, природы и гостеприимства», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.