Почему обновления в правилах диспансеризации вызвали волну возмущения

А что вы скажете о возрасте будущих родильниц? Это как же шагнул прогресс! 30 лет назад в 25 — уже старородящая, а теперь и в 49 нежелание родить — повод для визита к психологу. Возможно, что-то поменялось в женской физиологии, а мы опять не в курсе. Понятно, что именно такие возрастные рамки признаны оптимальными для возможного ЭКО, но в рекомендациях Минздрава об этом ничего не говорится. Да, какая-то редкая яйцеклетка может еще созреть в «опытном» организме после знаменитой черты, в народе называемом «баба — ягодка опять», но это же мало для того, чтобы естественным образом произвести на свет здорового младенца.