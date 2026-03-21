Просроченный препарат для похудения купила нижегородка на маркетплейсе

Истекший срок хранения она обнаружила благодаря системе «Честный знак», хотя на упаковке обещали годность до 2028 года.

Рецетурный препарат для снижения веса с давно истекшим сроком годности приобрела житедьница Нижнего Новгорода на крупном маркетплейсе.

Об этом нижегородка рассказала порталу «Живём в Нижнем». По словам покупательницы, препарат относится к те, что может выписать только врач, однако на маркетплейсе она уже во второй раз заказала его без всякого рецепта. Кроме того, сканирование в системе «Честный знак» свидетельствовало, что лекарство просрочено уже четыре месяца, несмотря на то что упаковка обещала годность до 2028 года.

Напомним, ранее сообщалось, что нижегородец отсудил у маркетплейса 192 тысячи рублей за некачественный товар, на который не спешили оформлять возврат.