Красноярцев приглашают на бесплатные занятия по скалолазанию

Молодежный центр приглашает желающих в возрасте от 14 до 35 лет.

Источник: Комсомольская правда

Красноярцев приглашают на бесплатные занятия по скалолазанию. Проводит их молодежный центр «Патриот». Свои силы и сноровку может испытать любой смельчак в возрасте от 14 до 35 лет. Для участия нужно собрать команду от 5 до 10 человек и пройти регистрацию по ссылке.

Занятия проводятся на специально оборудованном скалодроме. Наставники — опытные инструкторы. Они поделятся базовыми знаниями, техниками штурма скал, обязательно научат безопасности, познакомят со страховкой. А курсанты отработают полученные знания на практике.

Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено составом групп. После регистрации с каждой командой свяжется инструктор для согласования точной даты и времени занятия.

Узнать подробнее о работе клубов можно в группе молодежного центра «ВКонтакте».