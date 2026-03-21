Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовьтесь к пробкам: ключевые улицы Челябинска закроют на три года

Власти ограничат движение в центре Челябинска до 2029 года.

Источник: Комсомольская правда

Центр Челябинска ждут серьезные транспортные изменения: сразу несколько улиц частично закроют на три года из-за масштабных ремонтных работ. Ограничения затронут ключевые участки, что может повлиять на привычные маршруты автомобилистов.

С 1 апреля 2026 года до 1 апреля 2029 года полностью перекроют движение по улице Коммуны на отрезке от Васенко до Красной. Работы будут вестись открытым способом прямо на проезжей части. Одновременно на улице Красной — от Коммуны до Маркса — ограничат движение по крайней правой полосе в северном направлении. Эти ограничения начнут действовать уже с 23 марта и продлятся до мая 2029 года.

Подрядчиком проекта выступает компания «Голос. Строительство». Организация обязана установить ограждения и обеспечить временную схему движения. Водителей призывают заранее планировать маршруты, поскольку изменения будут долгосрочными и затронут одну из самых загруженных частей города, передает «ФедералПресс» со ссылкой на городскую администрацию.