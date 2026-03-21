Готовьтесь к пробкам: ключевые улицы Челябинска закроют на три года

Центр Челябинска ждут серьезные транспортные изменения: сразу несколько улиц частично закроют на три года из-за масштабных ремонтных работ. Ограничения затронут ключевые участки, что может повлиять на привычные маршруты автомобилистов.
С 1 апреля 2026 года до 1 апреля 2029 года полностью перекроют движение по улице Коммуны на отрезке от Васенко до Красной. Работы будут вестись открытым способом прямо на проезжей части. Одновременно на улице Красной — от Коммуны до Маркса — ограничат движение по крайней правой полосе в северном направлении. Эти ограничения начнут действовать уже с 23 марта и продлятся до мая 2029 года.
Подрядчиком проекта выступает компания «Голос. Строительство». Организация обязана установить ограждения и обеспечить временную схему движения. Водителей призывают заранее планировать маршруты, поскольку изменения будут долгосрочными и затронут одну из самых загруженных частей города, передает «ФедералПресс» со ссылкой на городскую администрацию.