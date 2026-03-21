Школьник обосновал необходимость реконструкции стадионов в Нижнем Новгороде

Денис занял 1 место в номинации «Основы безопасности и защиты Родины. Физкультура и Спорт». Его работа была посвящена специфике и перспективам развития футбольных стадионов в городе. Он выяснил, что сейчас в Нижнем Новгороде для занятий большим футболом пригодны менее 10 арен. Причём большинство из них находятся в двух районах: 4 — в Канавинском и 3 — в Автозаводском. А в Канавинском районе в дополнение к имеющимся может появиться ещё одно большое футбольное поле с подогревом.