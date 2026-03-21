Школьник обосновал необходимость реконструкции стадионов в Нижнем Новгороде

Ученик 8 класса школы № 24 Денис Савельев обосновал необходимость реконструкции имеющихся и строительства новых футбольных стадионов в Нижнем Новгороде в рамках 3-й городской научно-исследовательской конференции «Первые шаги в науку». Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ учащихся «Юность, наука, культура» состоялся во Дворце детского творчества им. В. П. Чкалова 21 марта.
Денис занял 1 место в номинации «Основы безопасности и защиты Родины. Физкультура и Спорт». Его работа была посвящена специфике и перспективам развития футбольных стадионов в городе. Он выяснил, что сейчас в Нижнем Новгороде для занятий большим футболом пригодны менее 10 арен. Причём большинство из них находятся в двух районах: 4 — в Канавинском и 3 — в Автозаводском. А в Канавинском районе в дополнение к имеющимся может появиться ещё одно большое футбольное поле с подогревом.
Школьник провел социологический опрос и определил, что наибольшая востребованность в футбольных аренах существует в Нижегородском и Советском районах. Причем в Советском районе за всю его историю так и не появилось ни одного большого стадиона.
В Нижегородском же районе необходимо реконструировать имеющиеся стадионы.
Напомним, реконструкция стадиона «Динамо» в Нижнем Новгороде завершится в 2026 году.
