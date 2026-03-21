В Воронеже девочка погибла при пожаре в многоквартирном доме

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Девочка погибла в результате пожара в Воронеже, который произошел в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС России.
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило в 19.03 мск пятницы. Возгорание было ликвидировано в 19.20 мск на площади 15 квадратных метров.
«В ходе тушения пожара обнаружено тело девочки 2022 года рождения», — говорится в сообщении на платформе МАХ.
Отмечается, что были эвакуированы шесть человек, из них три ребенка.
Добавляется, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. В настоящее время проводится проверка, на месте работают дознаватели МЧС России.