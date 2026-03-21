Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже девочка погибла при пожаре в многоквартирном доме

В Воронеже при тушении пожара в многоквартирном доме нашли тело девочки.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Девочка погибла в результате пожара в Воронеже, который произошел в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило в 19.03 мск пятницы. Возгорание было ликвидировано в 19.20 мск на площади 15 квадратных метров.

«В ходе тушения пожара обнаружено тело девочки 2022 года рождения», — говорится в сообщении на платформе МАХ.

Отмечается, что были эвакуированы шесть человек, из них три ребенка.

Добавляется, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. В настоящее время проводится проверка, на месте работают дознаватели МЧС России.