В Ростовской области уже третий день бушуют магнитные бури

Третий день подряд в Ростовской области, как и в других российских регионах, бушуют магнитные бури, которые считаются одними из самых мощных за два месяца.
Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитный шторм, который начался вечером 19 марта 2026 года, продлится минимум до полудня 22 марта 2026 года.
Уточняется, что новая и более затяжная волна началась 21 марта 2026 года. С 06.00 мск уровень геомагнитных возмущений достиг отметки G-3. По прогнозам специалистов, такая интенсивность сохранится до вечера.
21 марта 2026 года после 18.00 мск обрушится новая волна магнитных бурь достигнув уровня G-1.
Пик геомагнитной активности ожидается 22 марта 2026 года около 06.00 мск.